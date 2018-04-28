Ещё
На главный офис «СИБЭКО» водрузили новую вывеску
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Медведев высказался об уходе на отдых
Медведев высказался об уходе на отдых

На главный офис «СИБЭКО» водрузили новую вывеску 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Новый собственник компании «СИБЭКО» установил на здании офиса компании на улице Чаплыгина, 57 свою вывеску — теперь на здании размещено название «Сибирской генерирующей компании».
«Сибирская генерирующая компания» закрыла сделку по приобретению контрольного пакета акций «СИБЭКО» в феврале этого года. Одним из первых решений нового владельца тогда стала смена главы компании.
В течении более чем двух месяцев, впрочем, на здании «СИБЭКО» висела старая вывеска, которая исчезла оттуда только в начале апреля.
Сегодня, 28 апреля, на здании появился логотип нового владельца. В отличие от букв «СИБЭКО», которые размещались непосредственно на стене, конструкция с названием «Сибирская генерирующая компания» установлена на крыше.
Глава СГК Михаил Кузнецов, который одновременно занимает пост гендиректора «СИБЭКО», в интервью НГС рассказывал о планах нового собственника новосибирской энергокомпании.
ngs.ru: последние новости
Новосибирские пользователи пожаловались на сбои в работе YouTube Эксперимент НГС: легко ли в случае пожара найти выход из ТЦ Новосибирска Плавает и по грязи лазит: новосибирец за 3 года собрал в гараже аналог известного вездехода
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дипломаты отреагировали на задержание россиян в Египте84
Лавров сделал заявление года42
Медведев высказался об уходе на отдых81
«Он не должен был сесть»14
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»54
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
01:23
Медведев высказался об уходе на отдых
Политика Путешествия
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
16:58
Киркоров объединил бомжей с Тимати и выматерился
Шоу-бизнес
03:15
Лавров сделал заявление года
Политика Статьи
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
00:38
Крымский мост засветился во тьме
Другое Общество
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение