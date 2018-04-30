В Татарстане выпущено более 7 млн платежных карт

Более 7 миллионов платежных карт выпущено в Татарстане , сообщает Национальный банк республики.

За 2017 год в Татарстане совершено 358,8 млн операций по платежным картам на общую сумму 894,9 млрд рублей. При этом доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в 2017 году увеличилась до 28%, в то время как годом ранее безналично тратился лишь каждый пятый рубль. Доля платежей, совершенных в оплату товаров и услуг с использованием карт, в розничном товарообороте за год увеличилась на 6,5%.

В то же время число операций по снятию наличности уменьшилось на 4,2%. Общая сумма таких операций в 2017 году в Татарстане составила 645 млрд руб.