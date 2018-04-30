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В Татарстане выпущено более 7 млн платежных карт
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В Татарстане выпущено более 7 млн платежных карт 

АиФ Казань 36 минут назад
Более 7 миллионов платежных карт выпущено в Татарстане, сообщает Национальный банк республики.
За 2017 год в Татарстане совершено 358,8 млн операций по платежным картам на общую сумму 894,9 млрд рублей. При этом доля безналичных операций по оплате товаров и услуг в 2017 году увеличилась до 28%, в то время как годом ранее безналично тратился лишь каждый пятый рубль. Доля платежей, совершенных в оплату товаров и услуг с использованием карт, в розничном товарообороте за год увеличилась на 6,5%.
В то же время число операций по снятию наличности уменьшилось на 4,2%. Общая сумма таких операций в 2017 году в Татарстане составила 645 млрд руб.
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