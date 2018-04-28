В QIWI назвали Роскомнадзор слоном в посудной лавке

Пользователи QIWI на этой неделе также столкнулись с последствиями попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram. От этих блокировок страдают все, кроме Telegram, а деятельность Роскомнадзора напоминает слона в посудной лавке, считают в QIWI.

«На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты», — отмечается в заявлении компании, поступившем в редакцию Банки.ру.

«Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram, — говорится в сообщении. — Любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса».

В компании выразили надежду, что «эта ситуация станет показательной для всех и будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу».

В QIWI подчеркнули, что выступают против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в Интернет.

«Мы в QIWI за свободный Рунет и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в Интернет. Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий», — говорится в заявлении компании.

Роскомнадзор 16 апреля начал блокировать мессенджер Telegram в России в соответствии с решением суда из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования. Пытаясь заблокировать Telegram, Роскомнадзор внес в черный список около 20 млн IP-адресов. По информации ведомства, мессенджер использовал 18 подсетей, в частности на облачных сервисах Google и Amazon. В результате пострадали не связанные с Telegram ресурсы.

В среду, 25 апреля, Роскомнадзор совместно в РОЦИТ провел встречу с представителями IT-индустрии по вопросам, связанным с исполнением судебного решения об ограничении доступа к мессенджеру. По ее итогам ведомство сообщило, что контакты с Amazon пока не привели к положительным результатам, а «взаимодействие с Google становится более конструктивным, начат предметный диалог».

Совет Межрегионального общества научных работников (ОНР) написал премьеру РФ Дмитрию Медведеву заявление с критикой действий Роскомнадзора. «Совет выражает возмущение массовыми перебоями в работе множества научных и образовательных интернет-ресурсов, поисковых систем и серверов электронной почты, которые возникли из-за попыток Роскомнадзора заблокировать мессенджер Telegram», — говорится в документе.

При этом в Кремле не видят повода драматизировать и иронизировать по поводу технологических действий Роскомнадзора по блокировке Telegram, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отметив, что у него самого этот мессенджер работает, но с перебоями.