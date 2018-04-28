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«Дыра» в капитале банка «Кредит Экспресс» составила 510 млн руб
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«Дыра» в капитале банка «Кредит Экспресс» составила 510 млн руб 

Прайм 22 минуты назад
Фото: Прайм
Совокупная разница между величиной обязательств и активов ростовского банка «Кредит Экспресс», лишившегося лицензии в марте, составила 510,336 миллиона рублей, говорится в «Вестнике Банка России».
Активы банка по результатам обследования составили 1,402 миллиарда рублей, обязательства — 1,913 миллиарда рублей.
ЦБ РФ с 15 марта отозвал лицензию у «Кредит Экспресса» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Кроме того, по сообщению регулятора, оценка принятого кредитного риска, осуществленная банком по требованию надзорного органа, выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) кредитной организации.
Агентство по страхованию вкладов сообщало, что за выплатой возмещения по вкладам на сумму около 1,2 миллиарда рублей могут обратиться порядка 1,2 тысячи вкладчиков «Кредит Экспресса».
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 372-е место в банковской системе РФ.
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