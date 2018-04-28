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Группа «Сафмар» приобрела НПФ «Доверие»
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Группа «Сафмар» приобрела НПФ «Доверие» 

Прайм 29 минут назад
Фото: Прайм
Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева) приобрел НПФ "Доверие", следует из материалов холдинга.
"Косвенное распоряжение получено в результате приобретения доли в … 99,999933856% уставного капитала ООО "Инвест-проект", — говорится в сообщении.
При этом уточняется, что "Инвест-проект" владеет 100% уставного капитала АО "НПФ "Доверие".
Согласно сообщению холдинга, его доля в компании "Инвест-проект" после совершения сделки, датированной 26 апреля, увеличилась до 99,999933856% с 0%.
Акционеры "Сафмар ФИ" на внеочередном собрании 23 марта одобрили приобретение НПФ "Доверие", в частности так называемую сделку с заинтересованностью — по приобретению 67,3% в компании "Инвест-проект", которой принадлежит этот фонд. Отмечалось, что оставшиеся 32,7% "Инвест-проекта" принадлежат компании, не аффилированной с холдингом.
В марте же ФАС сообщила об одобрении ходатайства компании "Сафмар Финансовые инвестиции" о приобретении "Инвест-проекта".
Холдинг "Сафмар Финансовые инвестиции" планирует присоединить НПФ "Доверие" к своему основному пенсионному активу — НПФ "Сафмар". В рамках консолидации пенсионного бизнеса группы "Сафмар" также планируется акционировать и присоединить к НПФ "Сафмар" входящий в группу НПФ "Моспромстрой-фонд".
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