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Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I квартале выросла на 11,8%
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Чистая прибыль «Мосэнерго» по РСБУ в I квартале выросла на 11,8% 

Прайм 28 минут назад
Чистая прибыль "Мосэнерго" (входит в "Газпром энергохолдинг") по РСБУ в первом квартале 2018 года выросла на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 12,868 миллиарда рублей, говорится в материалах компании.
Выручка составила 72,255 миллиарда рублей, продемонстрировав рост на 9,2% в основном в связи с более низкой температурой воздуха в отчетном периоде и соответствующим увеличением отпуска тепловой энергии. Показатель EBITDA увеличился на 7,8%, до 19,426 миллиарда рублей.
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Мегафон: Сотовые ритейлеры "Связной" и "Евросеть" будут объединены СМИ: Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции США "Газпром": Цена на газ в дальнее зарубежье может вырасти в 2018 г до $230 за тысячу кубов
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