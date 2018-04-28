Профицит бюджета Дона за 1 квартал 2018 года увеличился на 12%

Значительное увеличение показателей по сравнению с данными прошлого года не может не радовать. 4,6 млрд рублей в 2018 году против 4,1 млрд в 2017, это выше на 12%. За первый квартал текущего года доходная часть бюджета региона составила 23,4% от планируемого показателя за год. Это 36,8 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года Ростовская область заработала на 4,3 млрд меньше.

Основным источников бюджетных средств стали налоговые отчисления, более 30 млрд рублей, а также безвозмездные поступления в размере 6,7 млрд рублей.

Расходы области также уменьшились на 3,7 млрд рублей. Основной статье расходов традиционно стала социальная политика — 12,7 млрд рублей, на образование выделили более 9 млрд рублей, третьими в списке стали расходы на здравоохранение — 2,3 млрд рублей и национальная экономика — 1,8 млрд рублей. В общем уровень расходов бюджета Ростовской области составил 32,1 млрд рублей.