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Транспортная компания «Байкал Сервис» нарастила географию направлений отправок до более чем 4000 населённых пунктов
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Транспортная компания «Байкал Сервис» нарастила географию направлений отправок до более чем 4000 населённых пунктов 

Prim.News 43 минуты назад
Клиенты транспортной компании имеют возможность отправить груз в любую точку.
ТК «Байкал Сервис» основана в 1994 году и входит в пятерку ведущих отечественных грузоперевозчиков, по версии аналитического агентства InfraNews.
Как сообщил директор владивостокского филиала «Байкал Сервис» Николай Текутьев, компания осуществляет перевозку сборных грузов автомобильным транспортом. География присутствия насчитывает более 200 российских городов и более 4000 населенных пунктов куда возможно отправить и получить груз. Операционная деятельность ведется также в странах ближнего зарубежья: республике Беларусь, Казахстане и Кыргызстане.
Справочно:
Транспортная компания «Байкал Сервис» более 20 лет перевозит сборные грузы по России. За это время компания зарекомендовала себя в бизнес-сообществе надежным перевозчиком, исполняющим взятые на себя обязательства и всегда оправдывающим ожидания партнеров и клиентов.
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