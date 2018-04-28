ЦБ отозвал лицензии у «Инвестстраха» и приостановил у ЦСО

Банк России приказом от 27 апреля отозвал страховые лицензии у АО «Акционерная страховая компания „Инвестстрах“ ( Москва , регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2401). Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора в субботу, 28 апреля.

В частности, у компании отозваны лицензии на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни, и на осуществление добровольного имущественного страхования.

Решение принято в связи с неустранением страховщиком в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления действия его лицензий 17 апреля текущего года, а именно с неисполнением надлежащим образом предписаний Банка России от 22 ноября 2017 года и от 23 января 2018-го.

Кроме того, ЦБ сообщил о приостановке действия лицензий ООО „Центральное страховое общество“ ( Мытищи Московской области , номер по реестру страховщиков 3517) в связи с неисполнением компанией надлежащим образом предписания регулятора от 17 апреля 2018 года.

До устранения выявленных нарушений приостанавливается действие лицензий ЦСО на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; на осуществление добровольного имущественного страхования; на осуществление обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ , Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение при перевозках вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; на осуществление перестрахования.

Центробанк дал ЦСО десятидневный срок для устранения выявленных нарушений и назначил в компанию временную администрацию.

В субботу стало известно и об отзыве страховых лицензий компании „Дальакфес“, действие которых также было приостановлено ранее в апреле.