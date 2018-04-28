Ещё
Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний 

ИД «Собеседник» 1 час назад
В субботу, 28 апреля, Банк России сообщил об отзыве лицензий у страховых компаний «Дальакфес» и «Инвестстрах».
Сообщения об отзыве лицензий опубликованы на сайте регулятора. Отмечается, что лицензии у приморской «Дальакфес» и московской «Инвестстрах» отозвали из-за неисполнения надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка России.
Кроме того, регулятор приостановил действие лицензии подмосковной компании «Центральное Страховое Общество». В компании назначили временную администрацию. Выявленные Центробанком нарушения должны быть устранены в десятидневный срок.
ИД «Собеседник»: последние новости
Дерипаска может отказаться от контроля над "Русалом" из-за санкций Ветераны смогут бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки из отделений Почты России Банки "Эльбин" и "Новый кредитный союз" лишены лицензий по решению ЦБ
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России225
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»16
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост806
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО125
Россию назвали страной второго сорта459
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение