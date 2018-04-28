Центробанк отозвал лицензии у двух страховых компаний

В субботу, 28 апреля, Банк России сообщил об отзыве лицензий у страховых компаний «Дальакфес» и «Инвестстрах».

Сообщения об отзыве лицензий опубликованы на сайте регулятора. Отмечается, что лицензии у приморской «Дальакфес» и московской «Инвестстрах» отозвали из-за неисполнения надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка России.

Кроме того, регулятор приостановил действие лицензии подмосковной компании «Центральное Страховое Общество». В компании назначили временную администрацию. Выявленные Центробанком нарушения должны быть устранены в десятидневный срок.