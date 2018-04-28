Центробанк лишил лицензии дальневосточного страховщика

Лицензия СК «Дальакфес» приостановлена начиная с 18 апреля. С этой же даты в компанию назначена временная администрация, руководителем которой назначен главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России Александр Карташов. Об этом сообщило Агентство страховых новостей.

Отозвать лицензии от 17 ноября 2015 года СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17 ноября 2015 года СИ № 2214 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17 ноября 2015 года ОС № 2214-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств

— Банк России.

Лицензии отозваны в связи с тем, что страховая компания не устранила в установленный срок выявленные у нее нарушения страхового законодательства. Они и явились основанием для приостановления приказом Центробанка от 17 апреля 2018 года действия лицензий на осуществление страхования.