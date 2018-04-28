Центробанк лишил лицензии дальневосточного страховщика 

Лицензия СК «Дальакфес» приостановлена начиная с 18 апреля. С этой же даты в компанию назначена временная администрация, руководителем которой назначен главный эксперт отдела временных администраций Управления предупреждения банкротства и лицензионных санкций Департамента страхового рынка Банка России Александр Карташов. Об этом сообщило Агентство страховых новостей.
Отозвать лицензии от 17 ноября 2015 года СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17 ноября 2015 года СИ № 2214 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17 ноября 2015 года ОС № 2214-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
— Банк России.
Лицензии отозваны в связи с тем, что страховая компания не устранила в установленный срок выявленные у нее нарушения страхового законодательства. Они и явились основанием для приостановления приказом Центробанка от 17 апреля 2018 года действия лицензий на осуществление страхования.
Другая страховая компания, «Росгосстрах», перешла под контроль Банка России. Центробанк осуществляет контроль «Росгосстраха» в рамках санации банка «Открытие». Страховая организация является членом группы «ФК Открытие». В целях ее финансового оздоровления в декабре 2017 года Банк России предоставил для докапитализации «Росгосстраха» 42,2 миллиарда рублей.