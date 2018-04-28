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Aero Mongolia и ГСС заключили соглашение о намерениях на поставку двух самолетов SSJ-100
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Aero Mongolia и ГСС заключили соглашение о намерениях на поставку двух самолетов SSJ-100 

ТАСС 33 минуты назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания Aero Mongolia и производитель российских самолетов SSJ-100 компания «Гражданские самолеты Сухого» подписали соглашение о намерениях на поставку двух самолетов. Об этом говорится в сообщении ГСС.
"28 апреля 2018 года компания ГСС и авиакомпания Aero Mongolia подписали соглашение о намерениях, определяющее заинтересованность монгольской авиакомпании в расширении своего парка за счет самолетов SSJ-100. До конца 2018 года компании намерены принять решение о заключении договора на передачу двух самолетов SSJ-100 с началом поставок в 2019 году", — отмечают в ГСС.
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