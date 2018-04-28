Совет директоров «Иркутскэнерго» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года 

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров »Иркутскэнерго” принять следующее решение. Прибыль в размере 22,346 млрд руб., полученную по результатам 2017 года, не распределять. По результатам 2017 года годовые дивиденды по обыкновенным акциям «Иркутскэнерго» не выплачивать», — говорится в сообщении.
Окончательное решение по дивидендам будет принято на годовом общем собрании акционеров, которое пройдет в Иркутске 1 июня. Закрытие реестра акционеров для участия в собрании намечено на 8 мая.
Чистая прибыль «Иркутскэнерго» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила по итогам 2017 года 23,346 млрд руб., что на 31,7% больше показателя предшествующего года.
По итогам 2016 года «Иркутскэнерго» не выплачивало дивиденды, по итогам 2015 года направило на дивиденды 2,526 млрд руб. из расчета 0,53 руб. на акцию.
«Иркутскэнерго» — энергоугольная компания, которая включает каскад из трех гидроэлектростанций на реке Ангара, девять тепловых узлов в Иркутской области, шесть угольных разрезов компании «Востсибуголь», два погрузочно-транспортных управления и обогатительную фабрику. Установленная электрическая мощность электростанций составляет 12,9 ГВт, тепловая — 13 тыс. Гкал/ч. Суммарная производственная мощность разрезов компании «Востсибуголь» — 14,9 млн тонн в год.