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SLV и «Мегафон» подписали соглашение об объединении «Связного» и «Евросети»
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SLV и «Мегафон» подписали соглашение об объединении «Связного» и «Евросети» 

Rambler News Service 1 час назад
Группа SLV, которая является контролирующим акционером «Связного», и ПАО «Мегафон», владелец 100% акций «Евросети», подписали соглашение об объединении ритейлеров, сообщает пресс-служба «Евросети». Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.
В результате объединения группа SLV становится контролирующим акционером, «Мегафон» приобретает миноритарную долю.
По условиям соглашения, компания Lefbord Investment Limited, дочерняя компания «Мегафона», передаст 100% акций Euroset N. V. (владелец операционными компаниями «Евросети») кипрской компании DTSRetail LTD (владелец операционных компаний «Связного»). В итоге Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию, а также 2 места в совете директоров объединенной компании.
«Объединение двух ключевых игроков на рынке технологичного ритейла создает дополнительные возможности для развития. В результате консолидации ожидается запуск новых продуктов и услуг, расширение партнерских отношений и увеличение ключевых финансовых показателей. Объединенная компания продолжит активное развитие собственной платформы онлайн-продаж и реализацию стратегии омниканального развития», — говорится в сообщении.
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