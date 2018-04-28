Золотодобывающая компания «Высочайший» утвердила новую дивидендную политику

Золотодобывающая компания «Высочайший» (GV Gold) утвердила новую дивидендную политику, согласно которой дивиденды рассчитываются на основе показателя EBITDA, сообщили в компании.

Для расчета используется консолидированная финансовая отчетность по МСФО. Целевой уровень выплат дивидендов составляет 30% от EBITDA при условии соотношения чистый долг/EBITDA ниже 2,5x.

В случае, если соотношение чистый долг/EBITDA за последние 12 месяцев находится выше 2,5x и ниже 4,0х, то совет директоров может принять решение о выплате до 20% от EBITDA, учитывая состояние денежной наличности, прогноз движения денежных средств, рыночные тренды и договорные обязательства перед банками. При этом дивиденды не выплачиваются при соотношении чистый долг /EBITDA выше 4,0x, отметили в компании.

Совет директоров может также рассмотреть возможность выплаты специальных дивидендов, в соответствии с состоянием ликвидности компании, капитальными затратами, соотношением собственных и заемных средств, если это не противоречит текущим обязательствам.

Дивидендная политика в новой редакции начинает действовать с момента утверждения. Таким образом, дивиденды за 2017 год будут рассчитаны и выплачены согласно новым условиям, за вычетом ранее начисленных дивидендов за первое полугодие 2017 года.

До 2018 года компания выплачивала дивиденды в размере не менее 25% от чистой прибыли за год, рассчитанной по РСБУ. По итогам 2016 года суммарные выплаты GV Gold акционерам составили 2,179 млрд руб.