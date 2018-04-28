Ещё
«Связной» и «Евросеть» будут объединены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Связной» и «Евросеть» будут объединены 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
"Мегафон", владеющий 100% акций ГК "Евросеть", и группа SLV, контролирующий акционер ГК "Связной", договорились об объединении розничных сетей "Связной" и "Евросеть", говорится в сообщении сотового оператора.
Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, "Мегафон" приобретает миноритарную долю.
Как говорится в сообщении, дочерняя компания "Мегафона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N. V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы "Связной". В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.
Ранее в апреле ФАС одобрила ходатайство Lefbord Investments Limited о приобретении сотового ритейлера "Связной". Кроме того, служба удовлетворила ходатайство оператора о слиянии сотовых ритейлеров "Связной" и "Евросеть", но выдала ему предписание, касающееся ограничения количества салонов на Чукотке.
Сделка по разделению "Евросети" между "Мегафоном" и "Вымпелкомом" была закрыта в конце февраля. В результате ряда сделок "Мегафон" приобрел у "Вымпелкома" 50% акций "Евросети", включая все ее активы и обязательства, и, таким образом, довел свою долю владения до 100%. В свою очередь "Вымпелком", полностью выйдя из капитала "Евросети", приобрел половину розничных салонов ритейлера — примерно 1800 магазинов — и выплатит "Мегафону" 1,25 миллиарда рублей (приблизительно 20 миллионов долларов) до учета возможных корректировок.
Прайм: последние новости
Сокращение доли Дерипаски в En+ не обязательно приведет к снятию санкций – минфин США "Газпром": Цена на газ в дальнее зарубежье может вырасти в 2018 г до $230 за тысячу кубов Группа "Сафмар" приобрела НПФ "Доверие"
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп и Меркель «проехались» по России219
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»16
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост805
«Аэрофлот» переименовал Калининград60
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО125
Видео
03:43
Трамп и Меркель «проехались» по России
В мире Статьи
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
03:05
«Сила Сибири» подорожала
Экономика Компании
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:31
Рыбака вытащили из ледяного плена
Другое Происшествия
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
13:54
Агутин выступил с заявлением из-за скандала на «Голосе»
Шоу-бизнес
00:49
В Москве прошла репетиция парада Победы
Другое Новости Москвы
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
26:03
Для рубля наступает новая парадигма
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение