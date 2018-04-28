«Связной» и «Евросеть» будут объединены

Согласно условиям соглашения, контролирующим акционером объединенной компании становится группа SLV, "Мегафон" приобретает миноритарную долю.

Как говорится в сообщении, дочерняя компания "Мегафона" Lefbord Investment Limited передаст 100% акций компании Euroset N. V., которая владеет операционными компаниями группы "Евросеть", кипрской компании DTSRetail LTD, которой принадлежат операционные компании группы "Связной". В итоге компания Lefbord Investment Limited должна получить 25% плюс 1 акцию и 2 места в совете директоров в объединенной компании. Стороны рассчитывают завершить сделку к середине мая.

Ранее в апреле ФАС одобрила ходатайство Lefbord Investments Limited о приобретении сотового ритейлера "Связной". Кроме того, служба удовлетворила ходатайство оператора о слиянии сотовых ритейлеров "Связной" и "Евросеть", но выдала ему предписание, касающееся ограничения количества салонов на Чукотке.