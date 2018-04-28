Почти 30 млрд рублей направят на подготовку к отопительному сезону в Якутии

ЯКУТСК , 28 апреля. / ТАСС /. Почти 30 млрд рублей направят на подготовку к новому отопительному сезону в Якутии , что на 5 млрд рублей больше показателей прошлого сезона. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе министерства ЖКХ и энергетики региона.

"Общий объем средств, направленных на подготовку к прохождению отопительного сезона 2017/2018 годов, составил 24,5 млрд рублей. На подготовку к следующему сезону планируется направить 29,9 млрд рублей", — сказано в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе ведомства, увеличение объемов финансирования связано с «инвестиционной программой предприятий отрасли». «Будут строить новые котельные, модернизировать существующие. Процент износа в отрасли достаточно высокий», — отметили в министерстве.

В прошлом году к отопительному сезону в регионе подготовили более 1,2 тыс. котельных, 2,6 тыс. км тепловых сетей, 26 тыс. км линий электропередачи различного класса напряжения, 144 дизельные энергостанции, сообщили в ведомстве. Во время летней навигации этого года для предприятий отрасли завезут более 629 тыс. тонн топлива, сообщили в министерстве.