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МОЭСК может выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1,54 млрд рублей
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МОЭСК может выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1,54 млрд рублей 

Rambler News Service 28 минут назад
Совет директоров Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 1,541 млрд руб., следует из материалов компании.
«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме», — говорится в сообщении.
Чистая прибыль МОЭСК по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в 2017 году в 2,3 раза по сравнению с показателями предшествующего года — до 2,671 млрд руб. Чистая прибыль МОЭСК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 2017 году в три раза по сравнению с показателем предшествующего года — до 3,081 млрд руб.
По итогам 2016 года МОЭСК выплачивала дивиденды 0,031205 руб. за акцию, что в сумме составляет 1,519 млрд руб. или 25% чистой прибыли по РСБУ.
МОЭСК — распределительная сетевая компания, которая занимается передачей электричества и технологическим присоединением потребителей в Москве и Московской области. Протяженность линий электропередачи составляет более 73 тыс. км. Предприятие входит в структуру государственного холдинга «Россети».
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