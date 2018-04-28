МОЭСК может выплатить дивиденды за 2017 год в размере 1,54 млрд рублей

Совет директоров Московской объединенной электросетевой компании (МОЭСК) рекомендовал акционерам одобрить выплату дивидендов по итогам 2017 года в размере 1,541 млрд руб., следует из материалов компании.

«Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» по итогам 2017 года в размере 0,03163 руб. на одну обыкновенную акцию в денежной форме», — говорится в сообщении.

Чистая прибыль МОЭСК по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) сократилась в 2017 году в 2,3 раза по сравнению с показателями предшествующего года — до 2,671 млрд руб. Чистая прибыль МОЭСК по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) снизилась в 2017 году в три раза по сравнению с показателем предшествующего года — до 3,081 млрд руб.

По итогам 2016 года МОЭСК выплачивала дивиденды 0,031205 руб. за акцию, что в сумме составляет 1,519 млрд руб. или 25% чистой прибыли по РСБУ.