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Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально в отсутствие зарубежных инвесторов, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм»
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально в отсутствие зарубежных инвесторов, — Елена Лыкова, корреспондент агентства «Прайм» 

Прайм 31 минуту назад
Фото: Прайм
Рынок акций РФ и рубль откроются нейтрально в отсутствии зарубежных инвесторов. В субботу торги проходят только на Московской бирже.
ВАЛЮТА
Мировые биржи в субботу, 28 апреля, закрыты на выходные, напоминает Владислав Антонов из «Альпари». Торговые объемы на внутреннем рынке, скорее всего, будут низкими, а ценовые колебания сохранятся на текущих уровнях в пределах 50 копеек, считает он.
«Вероятно, раскорреляция рубля в последние дни с другими валютами была связана с покупками кого-то из корпоративных эмитентов в преддверии погашения евробондов. Нефть в целом на вчерашних уровнях, оказывает поддержку рублю, а новые санкции США против Ирана похоже заложены уже в цену, так как даже признание Макрона, что он ожидает, что Трамп все-таки выйдет из сделки с Ираном, не повлияло существенно на котировки «черного золота», — комментирует Константин Кочергин из банка «Восточный».
Сегодня рабочий день только в России, поэтому ликвидности на рынке не будет, вероятно, рубль будет торговаться около уровней предыдущего закрытия, полагает он.
«На валютной секции Московской биржи, после уверенного укрепления днем ранее, возможны слабые попытки дальнейшего роста национальной валюты. Однако маловероятно, что доллар и евро понесут существенные потери. Так, нельзя исключать тестирование американской валютой поддержки, расположенной на уровне 62 рубля», — отмечает Богдан Зварич из «Фридом Финанс».
АКЦИИ
Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает нейтрального открытия индекса Мосбиржи с незначительным отклонением, вблизи отметки 2300 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками останутся уровни 2290, 2280 пунктов, в качестве сопротивлений выступят отметки 2310, 2320 пунктов, отмечает он.
«После нейтрального старта торгов наиболее вероятен переход индекса Мосбиржи в состояние безыдейного бокового движения. Это связано с тем, что локальный рынок акций сегодня окажется изолирован от любого внешнего влияния», — говорит аналитик.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные фондовые индексы США в пятницу не продемонстрировали единой динамики на фоне осторожной оценки инвесторов финансовых отчетов компаний и статистических данных. Основные биржевые индексы Европы завершили торги пятницы в «зеленой зоне» после публикации хорошей финансовой отчетности местных компаний и сильной статистики.
На международном рынке в субботу торги не проходят.
Стоимость нефти закрылась в пятницу на уровне 74,42 доллара за баррель по марке Brent (минус 0,43% к предыдущим торгам). В субботу фьючерсы на нефть на международном рынке также не торгуются.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ  Российский рынок акций вырос в пятницу вслед за бумагами нефтегазового сектора и на укреплении рубля.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,68%, до 2301,49 пункта, индекс РТС — на 1,77%, до 1167,12 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов пятницы снизился на 56 копеек — 62,16 рубля, евро — на 47 копеек, до 75,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
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