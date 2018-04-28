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На Ямале дешевеет мясо, но дорожают овощи
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Трамп и Меркель "проехались" по России
Трамп и Меркель "проехались" по России

На Ямале дешевеет мясо, но дорожают овощи 

N24.ru 40 минут назад
Фото: N24.ru
В продуктовой корзине на Ямале, состоящей из 27 наименований, переместились ценники: снизились цены на мясо, но стала дороже плодоовощная продукция. Об этом сообщает «Ноябрьск 24». Так, на 3,5 рубля подешевела говядина (самый дорогой ценник на нее зафиксирован в Красноселькупском районе — 583 рубля за кило, самая дешёвая говядина — в Тазовском районе — 276 рублей). На 1,5 рубля также подешевели куры и свинина. Разбег цен на мясо кур составляет более 100 рублей (252 рубля за килограмм — в Ямальском районе, 125 рублей — в Губкинском). Ценовой максимум на свинину зафиксирован в Красноселькупском районе — 486 рублей, минимальная стоимость отмечается в Ноябрьске — 219 рублей. Также за неделю подешевели твёрдые сыры — почти на восемь рублей; чёрный чай — на семь рублей за последний месяц.
А вот плодоовощная продукция, наоборот, подорожала. К примеру, цена на картофель за месяц выросла на два рубля, капуста прибавила в цене три рубля, морковь подорожала на 2,5 рубля, репчатый лук — на полтора, яблоки за месяц прибавили четыре рубля. Максимальные цены на эти продукты отмечаются в Ямальском районе, минимальные зафиксированы в Муравленко, Ноябрьске и Красноселькупском районе.
Специалисты департамента агропромышленного комплекса ЯНАО объясняют колебания цен в регионе оптово-отпускными ценами товаропроизводителей других регионов..
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