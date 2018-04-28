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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Дальакфес»
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ЦБ отозвал лицензии у страховой компании «Дальакфес» 

Прайм 2 часа назад
Банк России отозвал лицензии на разные виды деятельности у страховой компании «Дальакфес», сообщается на сайте регулятора.
"Отозвать лицензии от 17 ноября 2015 года СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17 ноября 2015 года СИ № 2214 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17 ноября 2015 года ОС № 2214-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью страховой компании «Дальакфес», — говорится в сообщении.
Поясняется, что регулятор принял решение об отзыве лицензий из-за неустранения компанией в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом Банка России от 17 апреля 2018 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний Банка России.
Кроме того, ЦБ приостановил до устранения выявленных нарушений действие ряда лицензий «Центрального страхового общества». Для устранения нарушений установлен десятидневный срок со дня опубликования приказа. В компанию назначена временная администрация.
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