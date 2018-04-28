Грязная самооборона, которой учат израильский спецназ

Это один из самых действенных и самых эффективных стилей самообороны, существующих в мире. Бойцы, практикующие крав-мага, не стремятся к зрелищности. Есть только одна достойная внимания цель: как можно быстрее нейтрализовать противника так, чтобы не понести при этом сколько-нибудь значимого урона. Но, если уж вы задались целью освоить несколько приемов, которые позволят выйти с честью из любой ситуации, то эта самооборона — именно то, что нужно.

Семья Уолтонов

130,59 миллиарда долларов

Именно это семейство уже в течение нескольких поколений управляет крупнейшей в мире сетью розничных магазинов Волмарт . Основанная в 1962 году Сэмом Уолтоном , она до сих пор приносит баснословные деньги его наследникам. Трое самых известных ныне живущих владельцев этих капиталов — Джим Роб и Элис Уолтоны.

91,9 миллиарда долларов

Один из создателей и крупнейший акционер Майкрософт является также и одним из самых выдающихся в мире филантропов и меценатов. Он 16 раз становился самым богатейшим человеком в мире.

Амансио Ортега

82,42 миллирда долларов

Этот миллиардер вместе с тогдашней женой основал компанию Inditex, которой принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира. Ортега также крупнейший инвестор, который содержит футбольные команды, вкладывает в недвижимость и горный промысел.

80,92 миллиарда долларов

Человек, придумавший Амазон, до сих пор пожинает плоды этой сенсационной компании. Безос также основал и управляет аэрокосмической компанией Blue Origin и владеет издательским домом The Washington Post.

79,96 миллиарда долларов

Уоррена Баффета называют Провидцем и Волшебником из Омахи из-за его поразительного инвесторского чутья. А еще однажды он заявил о передаче половины всего своего состояния пяти благотворительным фондам.

61,92 миллиарда долларов

Марк Цукерберг не нуждается в дополнительных представлениях. Его вовсе не миллиардерское поведение и своеобразный выбор спутницы жизни волнуют общество даже больше, чем то, как он тратит свои заработанные на Фейсбуке деньги.

Семья Карлоса Слима

59,71 миллиарда долларов

Семья этого мексиканца ливанского происхождения является воплощением наследственного бизнеса, который процветает уже несколько десятилетий. Усилиями Карлоса Слима в Мексике развиваются образование и культура.

52,7 миллиарда долларов

Этот американский предприниматель основал и председательствует в компании Oracle . Эллисон также самый крупный акционер компании NetSuite, которую Oracle впоследствии поглотила. Эллисон был женат 4 раза, и даже разводы не подкосили его финансового благополучия.

50,62 миллиарда долларов

Майкл Блумберг, учредитель и владелец информационного агентства Bloomberg , был также 108 мэром Нью-Йорка . Это тот случай, когда бизнес помог политике, а не наоборот.

45,69 миллиарда долларов

Командор Ордена почетного легиона и по совместительству один из богатейших людей планеты, Арно является президентом группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy. Этот француз обратился за бельгийским гражданством, когда его состояние попало под новое французское законодательство о 75% налоге для богатых.

34,2 миллиарда долларов

Вместе с Сергеем Брином Пейдж разработал и основал поисковую систему Google . Сейчас он является ее главным исполнительным директором. С тем же Брином они вместе купили большой пассажирский самолет Боинг 767.

Сергей Брин

43,35 миллиарда долларов

Сергей Брин, который вместе с Ларри Пейджем основал Google, родился в Москве , в семье математиков. Но ему было лишь 5 лет, когда родители эмигрировали в США . Теперь Брин говорит, что очень благодарен им за это.

41,28 миллиарда долларов

Бетанкур владеет частью компании L’Oreal, которую основал ее отец. На сегодняшний день она является самой богатой женщиной мира. Ее семья основала благотворительный фонд для поддержки гуманитарных проектов.

26,7 миллиарда долларов

Джек Ма, или Ма Юнь (именно так правильно звучит его имя) является самым богатым человеком Китая . Он заработал свое состояние в качестве основателя и председателя совета директоров компании Alibaba Group

Хорхе Пуло Леманн

31 миллиард долларов