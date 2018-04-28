Акционеры ЧТПЗ приняли решение направить чистую прибыль за 2017 год на дивиденды 

Акционеры «Челябинского трубопрокатного завода» (ЧТПЗ) на годовом собрании 27 апреля приняли решение распределить чистую прибыль 2017 года в полном размере и часть чистой прибыли прошлых лет (по стандарту РСБУ) на общую сумму 5,46 млрд руб. на выплату дивидендов по акциям. Размер дивиденда на одну акцию составляет 11,56 руб., сообщили в компании.
Также акционеры утвердили новый состав совета директоров, в который вошли Борис Коваленков, Андрей Комаров (основной акционер), Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров и Сергей Янковский.
Группа ЧТПЗ является одной из крупнейших промышленных групп металлургического комплекса России, объединяет предприятия и компании черной металлургии: «Челябинский трубопрокатный завод», «Первоуральский новотрубный завод», складской комплекс, осуществляющий реализацию трубной продукции группы в регионах, компанию по заготовке и переработке металлолома «МЕТА»; предприятия по производству магистрального оборудования СОТ, ЭТЕРНО, MSA (Чехия); нефтесервисный бизнес представлен компанией «Римера».