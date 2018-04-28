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Удвоение доли перелетов минуя Москву обойдется в 180 млрд руб.
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Удвоение доли перелетов минуя Москву обойдется в 180 млрд руб. 

Финмаркет 18 минут назад
Фото: Финмаркет
«Через шесть лет половина межрегиональных рейсов будет выполняться напрямую. Ситуация, когда даже в соседние области надо лететь через Москву, во многом останется в прошлом», — сказал Путин 1 марта в обращении к Федеральному собранию. Обещанное Владимиром Путиным развитие региональных перевозок обойдется государству более чем в 180 млрд руб., пишут "Ведомости".
В 2017 г. внутри России перевезено 62,6 млн человек, только 23% из них (14,3 млн) — минуя Москву, рассказал профессор ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд, выступая на конференции «Авиационное финансирование и лизинг». Чтобы выполнить поручение президента, к 2024 г. региональные перевозки необходимо утроить (до 45,1 млн человек), ведь перелеты через Москву тоже будут расти, сказал Фридлянд.
По оценкам Росавиации, для этого в 2018–2024 гг. потребуется 182,4 млрд руб. дополнительного финансирования, рассказал Фридлянд. Из них 113 млрд руб. нужно на восстановление сети примерно из 60 аэродромов (без учета расходов на терминалы и заправочные комплексы). 35,5 млрд руб. — на докапитализацию Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК, поставляет в рублевый лизинг российскую авиатехнику) и субсидирование авиакомпаниям лизинговых ставок. Еще 29,4 млрд руб. — на субсидирование непосредственно перелетов и 4,5 млрд руб. — на развитие федеральных казенных предприятий, которым принадлежат десятки небольших аэропортов на Дальнем Востоке.
Представители Минтранса и Минфина не ответили, заложены ли эти деньги в бюджет. Разработку комплексного плана по расширению аэродромной инфраструктуры Минтранс уже начал, говорится в презентации Фридлянда.
В 2013 г. средства на развитие аэродромов Дальнего Востока уже выделялись. Но из 106 млрд руб. было освоено только 42 млрд руб. В 2017 г. остальные средства вернулись в бюджет.
При эффективном распределении запланированных в госпрограмме средств можно восстановить около 100 аэродромов на Дальнем Востоке, говорит руководитель московского офиса Bain & Company Юрий Спекторов. Эта оценка включает минимально необходимые затраты на инфраструктуру, в том числе терминалы, подчеркивает он. А практика субсидирования перевозок малой авиацией (суда до 70 мест) применяется во всем мире, напоминает Спекторов. В США и Норвегии, например, по таким направлениям перевозится около 3 млн человек в год. Норвегии это обходится в сумму около $100 млн в год.
Российский бюджет в 2018 г. на субсидирование перелетов планирует потратить 7,2 млрд руб.
Дополнительные инвестиции могут окупиться в течение 3–4 лет, уверен Спекторов. «Необходимы субсидирование перевозок малой авиацией на Дальнем Востоке от 4 млрд руб. в год, модернизация инфраструктуры, обеспечение адекватного уровня аэропортовых сборов и возможность брать региональные самолеты в лизинг по конкурентным ставкам. Все вместе это может дать дополнительно до 2 млн пассажиров ежегодно. Что, в свою очередь, может привести к росту валового регионального продукта на 50 млрд руб. в год», — считает Спекторов.
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