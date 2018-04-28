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Илон Маск может покинуть пост руководителя компании Tesla
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Илон Маск может покинуть пост руководителя компании Tesla 

LiveCars.Ru 51 минуту назад
Фото: LiveCars.Ru
Илон Маск, занимающий руководящий пост в американской компании Tesla, может покинуть свой пост ближайшим летом. Об этом сообщает авторитетное издание Bloomberg.
Как отмечает авторитетный ресурс, летом текущего года состоится Совет директоров Tesla, в ходе которого будет проведено голосование за новую политику компании. В случае утверждения новой стратегии, помимо всего прочего, будет назначен новый независимый директор.
С предложением о назначении нового независимого директора выступил Джинг Цзао, по мнению которого компания должна вести более прагматичную политику. Однако Совет директоров компании Tesla не поддерживает такую идею, и опубликовал официальное заявление:
«Правление считает, что успех компании Tesla на сегодняшний день не был бы возможен, если бы правление возглавил другой председатель, не осуществляющий характерный для Илона Маска прессинг на бизнес. В свете значительных будущих возможностей для роста и тщательного исполнения, необходимого для того, что бы компания Tesla достигла его, правление считает, что компания все ещё лучше всего управляется г-ном Маском, продолжающим находится на должности председателя правления».
Напомним, что Илон Маск находится на должности председателя правления компании Tesla с 2004 года. Исходя из всего вышесказанного, можно утверждать, что Совет директоров, очевидно, отклонит инициативу Джинг Цзао.
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