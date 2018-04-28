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ЦБ отозвал страховые лицензии у «Дальакфеса»
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Центробанк отозвал страховые лицензии у компании «Дальакфес» 

Банки.ру 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России приказом от 27 апреля отозвал лицензии на осуществление страхования у компании «Дальакфес», следует из материалов регулятора.
«Отозвать лицензии от 17 ноября 2015 года СЛ № 2214 на осуществление добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни; от 17 ноября 2015 года СИ № 2214 на осуществление добровольного имущественного страхования; от 17 ноября 2015 года ОС № 2214-03 на осуществление обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств общества с ограниченной ответственностью страховой компании «Дальакфес» (регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 2214)», — отмечается в документе.
Лицензии отозваны в связи с неустранением компанией «Дальакфес» в установленный срок нарушений страхового законодательства, явившихся основанием для приостановления приказом ЦБ от 17 апреля 2018 года действия лицензий на осуществление страхования, а именно неисполнением надлежащим образом и в установленный срок предписаний ЦБ от 30 ноября 2017-го.
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