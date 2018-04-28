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Верховный суд РТ отменил арест акций «Ак Барс» банка
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Верховный суд РТ отменил арест акций «Ак Барс» банка 

АиФ Казань 54 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Верховный суд РТ отменил арест акций «Ак Барс» банка, принадлежащих Государственному жилищному фонду при Президенте РТ, сообщает пресс-служба Госжилфонда.
Ранее Приволжский суд по ходатайству следователя наложил на срок предварительного расследования до 16 мая арест на принадлежащие Госжилфонду акции стоимостью 9,8 млрд руб., что соизмеримо стоимости 5580 квартир. При этом ходатайство следователя было рассмотрено без извещения Фонда. Не согласившись с вынесенным постановлением суда, Госжилфонд обжаловал его в Верховном суде.
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