Выбрали лучших. «Дочки» Газпрома трудоустроят 59 выпускников вузов и техникумов

В Новом Уренгое подвели итоги восемнадцатого открытого конкурса молодых специалистов на трудоустройство в пять дочерних компаний ПАО «Газпром» . На вакансии предприятий «Газпром добыча Ямбург», «Газпром добыча Уренгой », «Газпром добыча Надым », «Газпром переработка» и «Севернефтегазпром» претендовали 232 выпускника высших и средних специальных учебных заведении России

На первом (заочном) этапе конкурса претенденты на трудоустройство присылали в кадровые службы компаний свои документы. На основе формальных требований до прохождения дальнейших испытаний допустили 256 участников, 232 из них прибыли и зарегистрировались для участия во втором (очном) этапе, который прошел на базе образовательного учреждения «Газпром техникум Новый Уренгой». На открытии мероприятия выступили представители руководства дочерних компаний Газпрома. Так, заместитель генерального директора по перспективному развитию «Газпром добыча Ямбург» Владимир Миронов отметил, что день проведения конкурса — это день возможностей.

«Для нас — это возможность получить в свои ряды лучших выпускников вузов и техникумов, для вас — это возможность трудоустройства в одно из пяти предприятий Газпрома: получать хорошую заработную плату, социальный пакет, а также иметь реальные возможности профессионального роста», — сказал он.

Во время второго этапа участники, объединенные в команды по 6 — 8 человек, готовили презентации по предложенным темам, — сообщает пресс-центр ООО «Газпром добыча Ямбург». За конкурсантами наблюдали эксперты — работники дочерних компаний, которые оценивали как профессиональные навыки претендентов на трудоустройство, так и их умение работать в коллективе. После этого все конкурсанты прошли тестирование на интеллект и профессиональные знания по своей специальности. Кроме того, они написали эссе о своем месте в компании. По результатам этих испытаний к третьему этапу допустили 147 человек. С конкурсантами проводили собеседования их потенциальные работодатели — руководители и специалисты тех подразделений дочерних компаний, которые представили на конкурс вакансии. На итоговом заседании приняли решение признать победителями конкурса 59 выпускников — им гарантировано трудоустройство в дочерние компании Газпрома. Еще 40 человек включили в кадровый резерв предприятий.