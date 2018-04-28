Стало известно, когда первая нитка газопровода «Турецкий поток» достигнет берега

По первой нитке газ будут поставлять на турецкий рынок, а по второй трубе, которую планируют построить в 2019 году, газ пойдет в Европу.

Первая нитка подводного газопровода Турецкий поток уже в мае достигнет берега. Об этом заявили в компании Газпром

Строительные работы в акватории Черного моря в настоящее время идут полным ходом и уже близки к завершению. К западу от Стамбула сейчас возводят терминал для приема газа.

По первой нитке газ будут поставлять на турецкий рынок, а по второй трубе, которую планируют построить в 2019 году, газ пойдет в Европу.

Председатель правления Газпрома Алексей Миллер напомнил, что только в 2018 году в строительство газопровода инвестируют 190 миллиардов рублей.