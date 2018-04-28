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Стало известно, когда первая нитка газопровода «Турецкий поток» достигнет берега
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Стало известно, когда первая нитка газопровода «Турецкий поток» достигнет берега 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
По первой нитке газ будут поставлять на турецкий рынок, а по второй трубе, которую планируют построить в 2019 году, газ пойдет в Европу.
Первая нитка подводного газопровода Турецкий поток уже в мае достигнет берега. Об этом заявили в компании Газпром.
Строительные работы в акватории Черного моря в настоящее время идут полным ходом и уже близки к завершению. К западу от Стамбула сейчас возводят терминал для приема газа.
По первой нитке газ будут поставлять на турецкий рынок, а по второй трубе, которую планируют построить в 2019 году, газ пойдет в Европу.
Председатель правления Газпрома Алексей Миллер напомнил, что только в 2018 году в строительство газопровода инвестируют 190 миллиардов рублей.
Турецкий поток позволит направить 30 миллиардов кубометров газа в обход Украины — когда магистраль заработает на полную мощность, экспорт через территорию Киева снизится в 10 раз.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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