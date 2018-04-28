Фондовые биржи Канады прервали работу из-за сбоя

Москва , 28 апреля — «Вести. Экономика». Биржевые площадки, входящие в состав канадской TMX Group, досрочно завершили торги пятницы из-за технического сбоя.

Торги на фондовых биржах Торонто, Монреаля и ряде других биржевых платформ, входящих в TMX Group, в пятницу, 27 апреля, были прерваны в 13:39 по местному времени и не были возобновлены до конца дня. Оператор бирж сообщил о том, что «произошедший инцидент связан с техническим сбоем».

В TMX Group также заявили о том, что «установили причину сбоя и работают над ее устранением». В компании также отметили, что «ожидают возобновления торгов 30 апреля».