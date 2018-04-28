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Нефть США: бурят, как могут
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Нефть США: бурят, как могут 

Investing.com Россия 23 минуты назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — По данным компании Baker Hughes, ведущего поставщика информации об активности в нефтедобывающей промышленности США, за прошлую неделю количество действующих нефтяных скважин в стране выросло еще на 5 до 825. Этот рост продолжается уже два месяца, и число буровых вышло на уровень марта 2015 года (для сравнения: в мае 2016 года их число снизилось до 316). Максимальное же число буровых в США было достигнуто в сентябре 2014 года и превысило 1,6 тыс.
«Текущая конъюнктура позволяет сохранять активность и наращивать число буровых. Это сопряжено не только с ожиданиями на нефтяном рынке, но и с ожиданиями роста глобальной экономики и, в том числе, США. Тема торговых войн уходит в сторону, а возможное распространение санкций на Иран, снижение производства в Венесуэле показывают рост аппетита к рискам, а рыночный прогноз говорит если не о дефиците нефти, то, как минимум, сохранении баланса спроса и предложения, — говорит главный аналитик банка NordeaДенис Давыдов. — Наконец, стоимость добычи остается достаточно хорошей. Внутреннее производство США уже почти достигло 10,6 млн баррелей в сутки и текущая динамика показывает, что 11 млн баррелей в сутки к концу года вполне достижимы».
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