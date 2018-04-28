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Структура «Ростеха» снизила сумму иска к Siemens в четыре раза
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Структура «Ростеха» снизила сумму иска к Siemens в четыре раза 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Edgard Garrido/Reuters
Представитель компании ОАО «ВО „Технопромэкспорт“ заявил в арбитражном суде Москвы ходатайство о снижении в четыре раза суммы иска к немецкому концерну Siemens AG и двум его российским „дочкам“. Об этом сообщает РИА „Новости“.
Уточняется, что ОАО ТПЭ, миноритарный акционер компании „Интеравтоматика“, требует взыскать в пользу „Интеравтоматики“ около 46,8 млн руб. и более €1,4 млн  Изначально иск был заявлен на €,5,4 млн и 177,1 млн руб. Ответчиками в иске, кроме Siemens AG, указаны ООО „Сименс“ и ООО „Сименс технологии газовых турбин“, производитель газотурбинных установок.
Ранее сообщалось, что Siemens хочет поставлять турбины в рамках российских программ модернизации ТЭС.
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