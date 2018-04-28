Медведев проведет заседание Комиссии по контролю за иностранными инвестициями

Ранее руководители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорили, что на заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может быть вынесено рассмотрение сделки между международной нефтесервисной компанией Schlumberger и российской Eurasia Drillling Company (EDC). Schlumberger претендует на неконтрольную долю в EDC — меньше 50%.

Летом 2017 года Schlumberger и EDC заключили соглашение о продаже зарубежной фирме 51% акций российской. Сделку рассматривала ФАС, которая потребовала гарантий того, что потенциальные санкции США не повлияют на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.

О намерениях войти в капитал EDC международная фирма объявила летом 2017 года. Это вторая попытка Schlumberger стать акционером российской компании, на которую приходится 20% внутреннего рынка бурения (не считая подрядов). В 2015 году сделать это не удалось из-за того, что российские власти опасались новых секторальных санкций. В феврале 2018 года Schlumberger подала вторую заявку в ФАС на приобретение доли в российской компании.