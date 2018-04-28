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Медведев проведет заседание Комиссии по контролю за иностранными инвестициями
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Медведев проведет заседание Комиссии по контролю за иностранными инвестициями 

ТАСС 37 минут назад
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в субботу заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в заседании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьер Аркадий Дворкович, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской, министр юстиции Александр Коновалов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр связи и массовых коммуникаций Николай Никифоров, министр энергетики Александр Новак, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр обороны Сергей Шойгу, представители министерств и ведомств.
Ранее руководители Федеральной антимонопольной службы (ФАС) говорили, что на заседание Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций может быть вынесено рассмотрение сделки между международной нефтесервисной компанией Schlumberger и российской Eurasia Drillling Company (EDC). Schlumberger претендует на неконтрольную долю в EDC — меньше 50%.
Летом 2017 года Schlumberger и EDC заключили соглашение о продаже зарубежной фирме 51% акций российской. Сделку рассматривала ФАС, которая потребовала гарантий того, что потенциальные санкции США не повлияют на работу крупнейшей российской нефтесервисной компании.
О намерениях войти в капитал EDC международная фирма объявила летом 2017 года. Это вторая попытка Schlumberger стать акционером российской компании, на которую приходится 20% внутреннего рынка бурения (не считая подрядов). В 2015 году сделать это не удалось из-за того, что российские власти опасались новых секторальных санкций. В феврале 2018 года Schlumberger подала вторую заявку в ФАС на приобретение доли в российской компании.
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