Глобальные инвесторы сократили свои позиции в активах РФ, но не вышли полностью — ЕБРР

По словам соавтора доклада «Межрегиональное исследование базы инвесторов рынка ценных бумаг» в странах присутствия ЕБРР Андреаса Позавача, в компаниях таких стран, как Россия Турция , большая доля собственников среди локальных инвесторов. Однако крупные международные инвесторы также в большом количестве присутствуют в активах РФ и Турции.

"Эти рынки схожи между собой тем, что являются достаточно развитыми среди развивающихся стран. Интересно, что в компаниях этих стран высока доля локальных акционеров, однако мы видим и высокое присутствие глобальных институциональных инвесторов, таких, как BlackRock, Lazard, Oppenheimer, сравнимое с объемами в Латинской Америке", — отметил Позавач.

Активы в РФ и Турции привлекают инвесторов высоким качеством, разнообразием, а также тем, что можно приобрести ADR и GDG на акции компаний.