Коломойский проиграл «Нафтогазу» суд в Лондоне

Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров «Укрнафты» против «Нафтогаза»

Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между «Нафтогазом» и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению «Укрнафтой» не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины », — говорится в сообщении.

В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления «Укрнафты» из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов.

Кроме того, суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета «Укрнафты» при кворуме в 8 членов органа.

«Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению Укрнафты являются не подлежащими исполнению», — резюмируют в НАК

В январе 2010 года Нафтогаз и миноритарные акционеры Укрнафты (связанные с группой Приват) заключили акционерное соглашение, которое определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.

Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.

В декабре 2017 года «Укрнафта» выплатила Коломойскому 2,3 млрд дивидендов.