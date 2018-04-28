Ещё
Коломойский проиграл «Нафтогазу» суд в Лондоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост

Коломойский проиграл «Нафтогазу» суд в Лондоне 

Украина.ру 45 минут назад
Фото: Украина.ру
Лондонский международный арбитражный суд 26 апреля вынес арбитражное решение в споре по иску миноритарных акционеров «Укрнафты» против «Нафтогаза».
Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.
«Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения Акционерного соглашения между «Нафтогазом» и компаниями Игоря Коломойского по корпоративному управлению «Укрнафтой» не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины», — говорится в сообщении.
В частности, отменена статья 9 соглашения в части, касающейся избрания главы правления «Укрнафты» из предложенных миноритариями (компаниями Коломойского) кандидатов.
Кроме того, суд отменил положение, согласно которому миноритарии номинируют 5 из 11 членов наблюдательного совета «Укрнафты» при кворуме в 8 членов органа.
«Трибунал постановил, что в целом акционерное соглашение является действующим, хотя ключевые его положения по корпоративному управлению Укрнафты являются не подлежащими исполнению», — резюмируют в НАК.
В январе 2010 года Нафтогаз и миноритарные акционеры Укрнафты (связанные с группой Приват) заключили акционерное соглашение, которое определяло процедуру избрания главы и членов правления, а также наблюдательного совета и необходимого кворума крупнейшей нефтедобывающей компании страны.
Истцы заявили, что с января 2015 года Нафтогаз пытался захватить контроль над Укрнафтой, нарушая акционерное соглашение.
В декабре 2017 года «Укрнафта» выплатила Коломойскому 2,3 млрд дивидендов.
Украина.ру: последние новости
«Коммерсантъ»: Олег Дерипаска сжал долю в кулак Жизнь - не сахар: Прибыль киевской фабрики Roshen сократилась на треть Якубин: «Нафтогаз» прибылен за счет необоснованного повышения тарифов
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост602
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт75
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО28
Майские пенсии доставят по особому графику146
Чиновники РФ уйдут из «публичного пространства»243
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение