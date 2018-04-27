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Минфин США отреагировал на решение Дерипаски
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Минфин США отреагировал на решение Дерипаски по En+ 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Сокращение доли Олега Дерипаски в компании En+ не обязательно является основанием для исключения этой компании из санкционного списка, заявили РИА Новости в министерстве финансов США.
"Сокращение доли собственности лица, на которое распространяются санкции, необязательно само по себе является основанием для исключения из (санкционного) списка", — заявил представитель ведомства.
Таким образом в минфине прокомментировали сообщение En+ о том, что обратилась за послаблениями по санкциям, проинформировав при этом, что Олег Дерипаска согласился снизить долю в компании ниже 50% и покинуть совет директоров.
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