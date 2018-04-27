Deutsche Bank сократит 10% сотрудников в США

EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALAGA

Агентство отмечает, что крупнейший банк в Германии таким образом отбрасывает свои глобальные инвестиционные банковские амбиции.

На этой неделе банк уже сократил 400 сотрудников в США, из которых около трех четвертых работали в торговом подразделении компании, а остальные — в корпоративных финансах, по словам второго источника, который является старшим должностным лицом Deutsche Bank в США.

"Я могу сказать вам, что люди, которые зарабатывают деньги здесь, будут по-прежнему получать деньги и поддержку, потому что Deutsche Bank нуждается в доходе, — отметил источник. — Теперь задача состоит в том, чтобы содержать наших людей".

Ранее банк объявил о том, что он произведет «значительные» сокращения в своем инвестиционном подразделении, уменьшив операции с корпоративными финансами в США и Азии, а также с государственными облигациями и акциями США.