Чистая прибыль сербской «дочки» «Газпром нефти» в I квартале снизилась на 31,5%

Чистая прибыль сербского дочернего предприятия «Газпром нефти» , компании NIS, в январе —марте 2018 года снизилась на 31,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 3,7 млрд сербских динаров (около $37,97 млн по текущему курсу), сообщает компания.

Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) составили 8,9 млрд сербских динаров ($91,3 млн), что на 19,9% меньше, чем в I квартале прошлого года.

В I квартале текущего года NIS продолжила реализацию стратегических проектов, при этом объем инвестиций в дальнейшее развитие составил 7,8 млрд динаров ($80,1 млн), что на 68% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отмечает компания, наибольший объем инвестиций был направлен в область разведки и добычи нефти и газа, а также в продолжение модернизации НПЗ в городе Панчево , на площадке которого в настоящее время ведется строительство установки глубокой переработки с технологией замедленного коксования. Общая сумма инвестиций в данный проект превысит €300 млн Обязательства компании по налогам и другим обязательным платежам в госбюджет в первом квартале составили 43,2 млрд динаров ($443,3 млн), что почти на 8 млрд динаров (на 22,7%) больше по сравнению с первым кварталом прошлого года.

Объем добычи нефти и газа составил 329 тыс. тонн условного топлива, что на 4,1% меньше, чем в январе — марте прошлого года.

Объем переработки сырой нефти и полуфабрикатов составил 786 тыс. тонн, что на 3% выше аналогичного показателя прошлого года. Объем продаж нефтепродуктов достиг 765 тыс. тонн, что на 7% больше по сравнению с фактическим объемом продаж в первом квартале прошлого года.

«Указанный результат был достигнут за счет роста оптовых продаж в Сербии , роста продаж в зарубежных активах и увеличения объема экспорта», — говорится в сообщении NIS.

В течение отчетного периода на производственных мощностях компании NIS было выработано 43,613 ГВт·ч электроэнергии.