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Татарстан предлагает продлить ВСМ Москва-Казань
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Татарстан предлагает продлить ВСМ Москва-Казань 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Продление участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань до станции Тихонова, позволит сделать мощной агломерацию между опорными городами республики Татарстан и сократить время в пути с 3,5 часов до 40 минут в город Набережные Челны, сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Айрат Усманов.
Перспективы строительства (ВСМ) Москва-Казань обсуждались в пятницу на круглом столе в МИА "Россия сегодня". Его участниками стали первый заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Александр Мишарин и представители региональных администраций, финансовых организаций и экспертного сообщества.
"По преимуществам агломерационного развития в стране считаем целесообразным продлить ВСМ Москва-Казань до станции Тихонова — это точка притяжения Камской агломерации, куда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, которые примыкают к активно развивающемуся инновационному территориально-производственному кластеру — ИнноКам, ОЭЗ "Алабуга", международный аэропорт Бекешево", — сказал Усманов на круглом столе.
По его словам, продление ВСМ до станции Тихонова будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов и развитию кластера ИнноКам, а также территории опережающего социально-экономического развития в городе Набережные Челны.
"Строительства отрезка ВСМ Набережные Челны — станция Тихонова позволит сократить время в пути с 3,5 часов до 40 минут", — сказал Усманов.
ТКроме того Усманов выступил с предложением к РЖД рассмотреть возможность начала строительства ВСМ на участке дороги Казань-Нижний Новгород.
"Учитывая, что между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует "Сапсан" считаем целесообразным строительства ВСМ Казань-Нижний Новгород, тогда бы у нас пассажиропоток на магистрали кратно возрос", — сказал Усманов.
Согласно презентации ОАО "РЖД", представленной журналистам в ходе круглого стола экономический эффект от реализации проекта ВСМ Москва — Казань в республике Татарстан по суммарному приросту ВРП составит — 1,4 триллиона рублей, по суммарному приросту бюджетных доходов региона — 195 миллиардов рублей. Все эффекты возникают с начала стройки до десятого года эксплуатации — 2034 года.
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