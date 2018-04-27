Татарстан предлагает продлить ВСМ Москва-Казань

Продление участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань до станции Тихонова, позволит сделать мощной агломерацию между опорными городами республики Татарстан и сократить время в пути с 3,5 часов до 40 минут в город Набережные Челны, сообщил и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства региона Айрат Усманов.

"По преимуществам агломерационного развития в стране считаем целесообразным продлить ВСМ Москва-Казань до станции Тихонова — это точка притяжения Камской агломерации, куда входят такие города, как Нижнекамск, Набережные Челны, Елабуга, Менделеевск, которые примыкают к активно развивающемуся инновационному территориально-производственному кластеру — ИнноКам, ОЭЗ "Алабуга", международный аэропорт Бекешево", — сказал Усманов на круглом столе.

По его словам, продление ВСМ до станции Тихонова будет способствовать привлечению высококвалифицированных специалистов и развитию кластера ИнноКам, а также территории опережающего социально-экономического развития в городе Набережные Челны.

"Строительства отрезка ВСМ Набережные Челны — станция Тихонова позволит сократить время в пути с 3,5 часов до 40 минут", — сказал Усманов.

ТКроме того Усманов выступил с предложением к РЖД рассмотреть возможность начала строительства ВСМ на участке дороги Казань-Нижний Новгород.

"Учитывая, что между Москвой и Нижним Новгородом уже курсирует "Сапсан" считаем целесообразным строительства ВСМ Казань-Нижний Новгород, тогда бы у нас пассажиропоток на магистрали кратно возрос", — сказал Усманов.