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Минсельхоз допустил ежегодные зерновые интервенции в размере 970 тыс. тонн
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Минсельхоз допустил ежегодные зерновые интервенции в размере 970 тыс. тонн 

Rambler News Service 22 минуты назад
Министерство сельского хозяйства допустило ежегодные зерновые интервенции в размере 970 млн тонн, следует из документов ведомства.
Ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций в 2018-2020 годах составляет зерно, в том числе пшеница мягкая продовольственная — 740 тыс. тонн; пшеница мягкая фуражная — 150 тыс. тонн, рожь — 20 тыс. тонн, ячмень фуражный — 56666,7 тонн, кукуруза — 3333,3 тонн», — указано в документах ведомства.
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