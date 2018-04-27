Минсельхоз допустил ежегодные зерновые интервенции в размере 970 тыс. тонн

Министерство сельского хозяйства допустило ежегодные зерновые интервенции в размере 970 млн тонн, следует из документов ведомства.

Ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций в 2018-2020 годах составляет зерно, в том числе пшеница мягкая продовольственная — 740 тыс. тонн; пшеница мягкая фуражная — 150 тыс. тонн, рожь — 20 тыс. тонн, ячмень фуражный — 56666,7 тонн, кукуруза — 3333,3 тонн», — указано в документах ведомства.