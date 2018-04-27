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Минсельхоз РФ в 2018-20 гг может ежегодно закупать в рамках интервенций 970 тыс. тонн зерна
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Минсельхоз РФ в 2018-20 гг может ежегодно закупать в рамках интервенций 970 тыс. тонн зерна 

Прайм 23 минуты назад
МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ в 2018-2020 годы может ежегодно закупать в рамках государственных интервенций 970 тысяч тонн зерна и 6,2 тысячи тонн молочной продукции, следует из материалов министерства.
В пятницу Минсельхоз объявил о проведении с 28 апреля отбора банков для осуществления государственных закупочных интервенций.
В документах по отбору говорится, что ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций, в 2018-2020 годах по зерну составляет 740 тысяч тонн мягкой продовольственной пшеницы, 150 тысяч тонн мягкой фуражной пшеницы, 20 тысяч тонн ржи, 56,667 тысячи тонн фуражного ячменя и 3,333 тысячи тонн кукурузы.
Кроме того, закупочные интервенции могут проводиться в отношении молочной продукции, в том числе в отношении сухого обезжиренного молока в объеме 3 тысяч тонн, сухого (кроме обезжиренного) молока в объеме 1,567 тысячи тонн и сливочного масла в объеме 1,667 тысячи тонн.
"Фактические объемы ежегодной закупки сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд будут зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования (лимит выдачи)", — добавляется в документе.
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