Минсельхоз РФ в 2018-20 гг может ежегодно закупать в рамках интервенций 970 тыс. тонн зерна

МОСКВА , 27 апр /ПРАЙМ/. Минсельхоз РФ в 2018-2020 годы может ежегодно закупать в рамках государственных интервенций 970 тысяч тонн зерна и 6,2 тысячи тонн молочной продукции, следует из материалов министерства.

В пятницу Минсельхоз объявил о проведении с 28 апреля отбора банков для осуществления государственных закупочных интервенций.

В документах по отбору говорится, что ежегодный объем сельскохозяйственной продукции, в отношении которой планируется проведение государственных закупочных интервенций, в 2018-2020 годах по зерну составляет 740 тысяч тонн мягкой продовольственной пшеницы, 150 тысяч тонн мягкой фуражной пшеницы, 20 тысяч тонн ржи, 56,667 тысячи тонн фуражного ячменя и 3,333 тысячи тонн кукурузы.

Кроме того, закупочные интервенции могут проводиться в отношении молочной продукции, в том числе в отношении сухого обезжиренного молока в объеме 3 тысяч тонн, сухого (кроме обезжиренного) молока в объеме 1,567 тысячи тонн и сливочного масла в объеме 1,667 тысячи тонн.

"Фактические объемы ежегодной закупки сельскохозяйственной продукции в интервенционный фонд будут зависеть от конъюнктуры рынка соответствующей сельскохозяйственной продукции в пределах объема финансирования (лимит выдачи)", — добавляется в документе.