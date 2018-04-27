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Торговый знак «Новичок» стал популярным в РФ
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Торговый знак «Новичок» стал популярным в РФ 

BFM.RU 3 часа назад
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) в марте — апреле получила пять заявок на регистрацию торгового знака «Новичок», сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Заявки поданы со стороны компаний ООО «Виноконьячный завод „Альянс — 1892“, ООО „Объединение „Золотой Бренд“, ООО „ЛИГАЛ АРТ“, ОАО „СИБИАР“ и от частного лица — Виктории Алексеевны Воскобойниковой. В заявках указывается написание товарного знака „Новичок“, „Novichok“, „Novichek“. Заявки были поданы 20 и 27 марта, 3, 5, 6 апреля.
“Заявки касаются алкогольной и безалкогольной продукции, фармацевтических изделий», — рассказали в пресс-службе.
Ранее в пятницу о том, что название вещества «Новичок», которым, по мнению британских властей и СМИ, были отравлены Скрипали, намерены запатентовать в России, рассказал в интервью РИА Новости глава ЗАТО «Шиханы» Андрей Татаринов. Он сообщил, что дал команду администрации города проработать вопрос о патентовании бренда «Новичок» в качестве торговой марки для бытовой химии.
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