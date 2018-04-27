Доллар дорожает, показывая самый сильный недельный рост за 1,5 года

МОСКВА , 27 апр /ПРАЙМ/. Курс доллара к основным мировым валютам незначительно растет вечером в пятницу, при этом за неделю доллар продемонстрировал самый сильный рост с ноября 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.51 мск курс евро к доллару снижался до 1,2102 доллара за евро с 1,2104 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене опускался до 109,14 иены за доллар со 109,3 иены на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США ) рос на 0,14% — до 91,69 пункта.

Начиная с понедельника индекс доллара поднялся на 1,49%, что является максимальным показателем недельного роста с начала ноября 2016 года.

Как отмечают опрошенные агентством Рейтер эксперты, вечером укрепление доллара несколько замедлилось на фоне данных министерства торговли США. Ведомство в пятницу сообщило, что реальные темпы роста потребительских расходов в стране в первом квартале замедлились до 1,1% с 4% в четвертом квартале 2017 года.

" (Валютный — ред.) рынок немного сбавил обороты после значительных скачков в течение большей части недели", — сказал агентству главный рыночный аналитик Commonwealth FX Омер Эсинер (Omer Esiner).

Удорожание американской валюты на этой неделе было вызвано рекордным ростом доходности госбондов США. Доходность десятилетних казначейских облигаций (US Treasuries) в среду впервые с января 2014 года поднялась выше 3% на фоне повышения инфляционных ожиданий в стране и опасений роста госдолга США. В ходе пятничных торгов доходность десятилетних бондов коррекционно снижается и составляет 2,962%.