Компания сына Чайки получила миллиардный контракт на вывоз тульского мусора 

Единым оператором по вывозу мусора в Тульской области стала компания «Хартия», главным акционером которой является Игорь Чайка, сын генпрокурора Юрия Чайки.
Как сообщает агентство «Интерфакс», с компанией будет подписано соглашение на срок 8,8 лет, максимальная сумма финансирования по которому составит 10,5 миллиарда рублей. Ежегодный объем мусора, который предстоит вывозить «Хартии», составит более 481 тысячи тонн.
Ранее сообщалось, что «Хартия» стала единым оператором по вывозу мусора в Ярославской области. Стоимость контракта составит около 16 миллиардов рублей.
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