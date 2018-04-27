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«Мегафон» купил владельца частот 5G в Москве за 720 млн рублей
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«Мегафон» купил владельца частот 5G в Москве за 720 млн рублей 

РИАМО 36 минут назад
Фото: РИАМО
«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неопринт», основным активом которой являются диапазоны частот 5G в Москве, сообщает «Интерфакс».
В начале апреля совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 100%-ной доли в ООО «Неоспринт», которое владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве. Оператор отмечал, что этот диапазон частот является «наиболее вероятным для строительства сетей 5G на раннем этапе».
«ПАО «Мегафон» заплатит 720 миллионов рублей за 100% ООО «Неоспринт». 70% указанной суммы оператор выплатит до 7 мая 2018 года, а оставшуюся часть — спустя три месяца», — говорится в материале.
«Мегафон» планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице.
Согласно госпрограмме развития цифровой экономики в России, к 2020 году сети 5G должны быть развернуты во всех городах с населением от 1 миллиона жителей.
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