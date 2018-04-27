«Мегафон» купил владельца частот 5G в Москве за 720 млн рублей

«Мегафон» закрыл сделку по покупке компании «Неопринт», основным активом которой являются диапазоны частот 5G в Москве , сообщает «Интерфакс»

В начале апреля совет директоров «Мегафона» одобрил покупку 100%-ной доли в ООО «Неоспринт», которое владеет третьим по величине частотным ресурсом в диапазоне 3,4-3,6 ГГц в Москве. Оператор отмечал, что этот диапазон частот является «наиболее вероятным для строительства сетей 5G на раннем этапе».

«ПАО «Мегафон» заплатит 720 миллионов рублей за 100% ООО «Неоспринт». 70% указанной суммы оператор выплатит до 7 мая 2018 года, а оставшуюся часть — спустя три месяца», — говорится в материале.

«Мегафон» планирует задействовать данный спектр для развертывания опытной сети 5G уже в июне в рамках мероприятий чемпионата мира по футболу, которые будут проводиться в столице.