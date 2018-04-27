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Суд перенес рассмотрение иска «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн на 15 июня
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Суд перенес рассмотрение иска «Татнефти» о взыскании с Украины $144 млн на 15 июня 

ТАСС 43 минуты назад
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы перенес на 15 июня рассмотрение иска "Татнефти" о признании и приведении в исполнение решения международного арбитража, который постановил взыскать с Украины $144 млн в пользу компании за потерю активов, сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.
Суд рассматривает иск компании почти год, ответчиком выступает минфин Украины. Истец настаивает на наложении взыскания на имущество должника, находящееся на территории РФ, в частности, на здание Украинского культурного центра в Москве. Однако в июне 2017 года столичный арбитраж прекратил производство по этому делу, в том числе согласившись с доводами украинской стороны об отсутствии в Москве имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.
Судья постановила направить запрос в Росреестр на предмет принадлежности Украине имущества, находящегося на российской территории. На одном из предыдущих заседаний аналогичный запрос суд распорядился направить в Росимущество.
История спора
Спор «Татнефти» с Украиной связан с компанией «Укртатнафта», созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Татарстан вместе с «Татнефтью» контролировал 55,7% акций предприятия, оставшаяся доля принадлежала государственному «Нафтогазу Украины» и структурам группы «Приват» Игоря Коломойского.
Однако в 2007 году татарстанские акционеры потеряли контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов их доля в предприятии сократилась до нуля. Контроль над предприятием перешел к структурам, близким к группе «Приват».
Международный коммерческий арбитраж в 2014 году постановил, что Украина должна «Татнефти» $112 млн плюс проценты за нарушение межгосударственного соглашения о защите инвестиций ("Татнефть" указывала сумму в $144 млн).
Арбитражный суд Москвы рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении суд отказал «Татнефти» в удовлетворении иска, однако в конце августа кассационная инстанция (Арбитражный суд Московского округа) направила дело на новое рассмотрение и рекомендовала суду учесть доводы истца о законности требований к минфину Украины.
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