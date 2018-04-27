ГАЗу предрекли перебои поставок из-за Дерипаски

Санкции США, введенные против "Группы ГАЗ", могут обернуться прекращением поставок комплектующих и отпугнуть европейских и американских поставщиков и партнеров, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
"Положение достаточно сложное. Все валютные операции под вопросом, все контакты с партнерами, которые так или иначе связаны с США, также производство Volkswagen и Skoda, под вопросом", — отмечает один из источников агентства.
Представитель ГАЗ отметил агентству, что группа находится в постоянном и конструктивном диалоге с партнерами и работает над решением текущих задач.
По данным агентства, руководство Volkswagen после введения санкций запросило встречу с менеджментом ГАЗ, но о результатах пока неизвестно.
Отмечается, что производство ГАЗ не сильно зависит от импортных комплектующих, однако у него есть европейские поставщики — немецкие, австрийские, чешские, а также из других стран, и менеджмент ГАЗ опасается, что конвейер предприятия может остановиться в июне из-за перебоев в импортных поставках.
"Там идет давление", — сказал агентству Reuters источник об иностранных поставщиках.
О санкциях
США объявили 6 апреля о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.
В "черный список" американского Минфина попали Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Кирилл Шамалов, Андрей Скоч, Виктор Вексельберг. Под рестрикциями оказались подконтрольные Дерипаске промышленная группа "Базовый элемент" и входящий в нее машиностроительный холдинг "Русские машины", компания B-Finance, группа En+, компания "Евросибэнерго", компания "Русал", "Группа ГАЗ" и агрохолдинг "Кубань".
Также под санкции попали компании "Газпром бурение" и группа NPV Engineering Игоря Ротенберга, компания "Ладога менеджмент" Кирилла Шамалова и ГК "Ренова" Виктора Вексельберга.