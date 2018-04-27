ГАЗу предрекли перебои поставок из-за Дерипаски

Reuters: американские санкции могут обернуться для ГАЗ Дерипаски перебоями поставок

"Положение достаточно сложное. Все валютные операции под вопросом, все контакты с партнерами, которые так или иначе связаны с США, также производство Volkswagen и Skoda, под вопросом", — отмечает один из источников агентства.

Представитель ГАЗ отметил агентству, что группа находится в постоянном и конструктивном диалоге с партнерами и работает над решением текущих задач.

По данным агентства, руководство Volkswagen после введения санкций запросило встречу с менеджментом ГАЗ, но о результатах пока неизвестно.

Отмечается, что производство ГАЗ не сильно зависит от импортных комплектующих, однако у него есть европейские поставщики — немецкие, австрийские, чешские, а также из других стран, и менеджмент ГАЗ опасается, что конвейер предприятия может остановиться в июне из-за перебоев в импортных поставках.

"Там идет давление", — сказал агентству Reuters источник об иностранных поставщиках.

О санкциях

США объявили 6 апреля о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей, а также 12 подконтрольных им компаний.