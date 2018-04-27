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Власти Ростова опровергли информацию о заключении договоров с японским девелопером
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Власти Ростова опровергли информацию о заключении договоров с японским девелопером 

Деловое сообщество 1 час назад
Несколько дней назад ряд СМИ Ростова опубликовал информацию и подписании рамочного соглашения между японским девелопером и администрацией города. Однако информацию немедленно опровергли. Компания застройщик выразила свою заинтересованность в строительных площадках, но о подписании соглашения речи не пока не идет. «В рамках состоявшейся встречи подписание „рамочного соглашения“ с японской компанией не планировалось. Визит компании „Юника“ был направлен на знакомство с рынком недвижимости Ростова-на-Дону. В октябре текущего года планируется организовать повторное совещание с участием представителей компании „Юника“ и ООО СИК „Девелопмент-Юг“ в целях более детального обсуждения проектов», — говорится в ответе пресс-службы.
Сотрудничество в сфере комплексного жилищного строительства между компаниями «Девелопмент-Юг» и Yunika Corporation возможно, на данный момент ведется подбор площадок. Известно, что компании уже заключили подобные соглашения в Краснодарском крае.
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