Власти Ростова опровергли информацию о заключении договоров с японским девелопером

Несколько дней назад ряд СМИ Ростова опубликовал информацию и подписании рамочного соглашения между японским девелопером и администрацией города. Однако информацию немедленно опровергли. Компания застройщик выразила свою заинтересованность в строительных площадках, но о подписании соглашения речи не пока не идет. «В рамках состоявшейся встречи подписание „рамочного соглашения“ с японской компанией не планировалось. Визит компании „Юника“ был направлен на знакомство с рынком недвижимости Ростова-на-Дону. В октябре текущего года планируется организовать повторное совещание с участием представителей компании „Юника“ и ООО СИК „Девелопмент-Юг“ в целях более детального обсуждения проектов», — говорится в ответе пресс-службы.