«Нефтиса» начала применять искусственный интеллект для разработки месторождений

Нефтяная компания «Нефтиса» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева ) начала пилотный проект по применению искусственного интеллекта для разработки месторождений

«Компания инициировала пилотный проект по управлению заводнением с помощью искусственных нейронных сетей», — говорится в сообщении компании.

В рамках пилотного проекта компания «КанБайкал», дочернее общество «Нефтисы», совместно с сотрудниками Тюменского института нефти и газа приступила к внедрению программного комплекса «Атлас-Управление заводнением», предназначенного для решения задач оптимизации процесса закачки воды в пласт с целью увеличения добычи нефти и снижения эксплуатационных затрат.

По прогнозам специалистов, внедрение технологии позволит получить прирост к базовой добыче нефти в 10-15% и снижению операционной себестоимости на 10%.

«Инновационный прорыв в области оптимизации себестоимости извлечения нефти за последние годы стал возможным благодаря применению цифровых и интеллектуальных технологий для разработки месторождений, в основе которых лежит использование методов искусственного интеллекта», — поясняет компания.

Искусственные нейронные сети — это вычислительная система с огромным количеством параллельно функционирующих простых процессоров с множеством связей. Способность обработки большого объёма данных, работа с нелинейными взаимосвязями и изменяющимися условиями — это далеко не весь список преимуществ нейронных сетей. Использование искусственных нейронных сетей также позволяет снижать вероятности ошибок из-за «человеческого фактора» при принятии управленческих решений.