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«Нефтиса» начала применять искусственный интеллект для разработки месторождений
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«Нефтиса» начала применять искусственный интеллект для разработки месторождений 

Rambler News Service 1 час назад
Нефтяная компания «Нефтиса» (входит в промышленно-финансовую группу «Сафмар» Михаила Гуцериева) начала пилотный проект по применению искусственного интеллекта для разработки месторождений
«Компания инициировала пилотный проект по управлению заводнением с помощью искусственных нейронных сетей», — говорится в сообщении компании.
В рамках пилотного проекта компания «КанБайкал», дочернее общество «Нефтисы», совместно с сотрудниками Тюменского института нефти и газа приступила к внедрению программного комплекса «Атлас-Управление заводнением», предназначенного для решения задач оптимизации процесса закачки воды в пласт с целью увеличения добычи нефти и снижения эксплуатационных затрат.
По прогнозам специалистов, внедрение технологии позволит получить прирост к базовой добыче нефти в 10-15% и снижению операционной себестоимости на 10%.
«Инновационный прорыв в области оптимизации себестоимости извлечения нефти за последние годы стал возможным благодаря применению цифровых и интеллектуальных технологий для разработки месторождений, в основе которых лежит использование методов искусственного интеллекта», — поясняет компания.
Искусственные нейронные сети — это вычислительная система с огромным количеством параллельно функционирующих простых процессоров с множеством связей. Способность обработки большого объёма данных, работа с нелинейными взаимосвязями и изменяющимися условиями — это далеко не весь список преимуществ нейронных сетей. Использование искусственных нейронных сетей также позволяет снижать вероятности ошибок из-за «человеческого фактора» при принятии управленческих решений.
География деятельности компании «Нефтиса» охватывает семь крупных регионов России, в том числе Тюменскую, Новосибирскую и Самарскую области, Ханты-Мансийский автономный округ, Республику Коми, Удмуртию, Пермский край. Компания осуществляет геолого-разведочные работы и добычу нефти на 108 лицензионных участках. Фонд действующих эксплуатационных скважин — 2,5 тыс.
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