Ещё
Bayer продаст BASF свои активы на 1,7 млрд евро в рамках условий о покупке Monsanto
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Bayer продаст BASF свои активы на 1,7 млрд евро в рамках условий о покупке Monsanto 

Прайм 1 час назад
Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer AG продаст концерну BASF дополнительные активы своего дивизиона Crop Science за 1,7 миллиарда евро в рамках выполнения условий регуляторов для завершения сделки с Monsanto, сообщается в релизе Bayer.
В пакет активов входят глобальный бизнес семян овощных культур, отдельные решения по обработке семян, а также направление цифрового земледелия. «Осуществляя этот шаг, мы выполняем соответствующие условия Европейской комиссии и других регулирующих органов для успешного закрытия сделки по покупке Monsanto», — приводятся в сообщении слова председателя совета управляющих компании Вернера Бауманна.
Bayer использует выручку от продажи дополнительных активов Crop Science для частичного финансирования предполагаемого приобретения Monsanto, говорится в релизе. Сделка теперь ожидает одобрения регулирующих органов.
Bayer договорился о приобретении американского производителя гербицидов и генетически модифицированных семян Monsanto за 66 миллиардов долларов в сентябре 2016 года. Чтобы снизить опасения международных регуляторов о возможных рисках для конкуренции в результате сделки, Bayer обязалась продать концерну BASF ряд своих подразделений. В октябре Bayer уже продал BASF свои растениеводческие подразделения за 5,9 миллиарда евро.
Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около пяти тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин «Байер» (Aspirin), «Алка-Зельтцер» (Alka-Seltzer) и «Супрадин» (Supradyn).
BASF — немецкая компания, производящая химикаты, пластмассы, специальные продукты, средства защиты растений, ее дочерние структуры занимаются добычей нефти и газа. Компания работает более чем в 80 странах мира, численность сотрудников группы превышает 114 тысяч человек.
Прайм: последние новости
"Газпром": Цена на газ в дальнее зарубежье может вырасти в 2018 г до $230 за тысячу кубов ЦБ стал владельцем более 99,99% акций Автовазбанка Китай не будет вносить предоплату за поставки газа по "Силе Сибири"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп раскрыл свое отношение к России84
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт21
Тотальная нумерация россиян, демонстрация «Корсара» и другие события дня14
Дерипаска согласился выполнить условие США213
Майские пенсии доставят по особому графику93
Видео
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
00:25
В Киеве избили православного активиста
Происшествия Украина
09:56
Песков ответил на вопрос о прошении Собчак
Политика Происшествия
00:30
Дамаск уходит под воду
Ближний Восток В мире
01:44
Учитель скрутил школьника во время урока
Другое Происшествия
01:36
Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали имя новорождённому сыну
В мире Европа
00:22
Парализовавшая МКАД авария самосвала с песком попала на видео
Другое Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение